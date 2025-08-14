(Video) ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେପଡ଼ିଲା ବିରାଟକାୟ ବୃକ୍ଷ, ଗଛତଳେ ଚାପି ହୋଇ ହେଲେ ଛଟପଟ

(Video) ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ: ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେପଡ଼ିଲା ବିରାଟକାୟ ବୃକ୍ଷ, ଗଛତଳେ ଚାପି ହୋଇ ହେଲେ ଛଟପଟ
ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ କାୟ ଗଛ । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଳିଗଲା ଜୀବନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଳୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ଭିଷଣ ବର୍ଷା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କହିବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ବାଜି ୫୦ ମିନିଟର ଘଟଣା । ବାପ, ଝିଅ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଘଟଣାଟଇ ସାଉଥ୍ ଦିଲ୍ଲୀର କଲକାଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ବାଇକରେ ବାପ ଝିଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ିପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ବାପା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ଗଛ ଏକ କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାରଟି ଗଛ ତଳୁ ବାହାରିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଳ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।
Heart breaking video 💔🙏
Terrible accident in kalkaji, tree fell on a father and daughter on a scooty 9:50am today. Daughter was stuck beneath the fallen tree. pic.twitter.com/AyBvnRcFaq
— Hindu_Nationalist (@Hind_first) August 14, 2025