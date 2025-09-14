କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ବୋର୍ଡ।
ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର: କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଖବର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି।
ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟାରେ ଏହାର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୟାକରି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ।
ଭକ୍ତ ନିରାଶ: ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଭବନ ପରିସର ସହିତ କଟରାରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କଟରାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେବ: ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସୋମବାର କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଗରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ତେବେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ପାଗ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି।