ଲଳିତ ମୋଦିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଫିକ୍ସିଂ
ଲଳିତ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ସହ କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ବି ଏହିଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଯେ ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟରେ ଜାରି ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।
‘ୱିଜଡେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍’ର ପଡକାଷ୍ଟ ‘ଦି ସ୍କୁପ୍’ରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବେଟିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟରେ ଫିକ୍ସିଂର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୟ ସହ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “କ୍ରିକେଟରେ ଫିକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଜାଣେନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆଇପିଏଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ସତରେ ଜାଣେନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ସବୁଠାରେ ରହିଛି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କିମ୍ବା ନାଁରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏହି ପୂରା କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକେ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି: ମୁଁ ଜାଣେନାହିଁ।”
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲଳିତ ମୋଦୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ନେଟୱର୍କରୁ ଅନେକ ଧମକ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ।