ଟିଏମସି ଭୁଲିଲା ‘ମା-ମାଟି-ମାନୁଷ’! ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମମତାଙ୍କୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ରବିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରାଲି, ରୋଡ୍-ସୋ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଏବଂ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଜେପି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, କାରଣ ଟିଏମସି (TMC) ଶାସନ କାଳରେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି।”
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି, “ଇଭିଏମ୍ (EVM) ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍-ରୁମ୍ରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଇଭିଏମ୍ କବ୍ଜା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚୁପ୍ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।” ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଟିଏମସିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସି (TMC) ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ମହିଳା ଏବଂ ଦଳିତ ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକି ଥିବା ୧୪୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳିତ ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଏହି ସଭା କରିଛନ୍ତି।
ସମଗ୍ର ଭାରତ ମତୁଆ ମହାସଂଘର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରନଗରଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଟିଏମସିର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ ଟିଏମସିର ଅହଂକାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।”
ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଟିଏମସି (TMC) ଯେଉଁ ‘ମା, ମାଟି, ମାନୁଷ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଦଳ ଏବେ ‘କଥା କହିବା ବନ୍ଦ’ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେମାନେ କରିଥିବା ପାପ ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ମା’ଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, ‘ମାଟି’କୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ‘ମାନୁଷ’ (ଲୋକମାନେ) ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।”ଏହା ସହିତ ଏହି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ଆମେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୭,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟିଏମସି (TMC) ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ସେନିକ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଦେଉଛି। ବିଜେପି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ଘରେ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଋଣ ଦେବ ଏବଂ ଏହି ଋଣ ପାଇଁ ମୋଦୀ ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବେ ରହିବେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳା ବିଜେପି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୩୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଦଳିତ ନମଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶବିଶେଷ ମତୁଆମାନେ, ୧୯୪୭ ମସିହା ଦେଶ ବିଭାଜନ ଏବଂ ୧୯୭୧ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପରେ ସେଠାରୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା (୩୩ଟି ସିଟ୍) ଏବଂ ନଦିଆ (୧୭ଟି ସିଟ୍) ରେ ମତୁଆମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏଏ (CAA) ଅଧୀନରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଟିଏମସି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ହରିପାଲଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଠାକୁରନଗରର ମତୁଆ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆମ ସମାଜକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି।” ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ, ମୋଦୀ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାରେ ଏକ ରୋଡ୍-ସୋ’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।