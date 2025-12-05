ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହେଲା ନୋଟିସ; ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା 

କଟକ: ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା । ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରୀ ହେଲା ନୋଟିସ ।ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ ଅଧିକ ୧୫ ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଅର୍ଥାତ ୧୧.୩୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୧.୪୫ ରେ ଶେଷ ହେବ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଫ୍ରେବୁଆରୀ ୧୯ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୯ ରେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ , ୨୧ ତାରିଖ ରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ , ୨୩ରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ, ୨୫ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ପି, ୨୭ ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ , ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ।