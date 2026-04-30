Matric Results: ମେ’ ୨ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ କରିବେ ଚେକ୍…
ମେ’ ୨ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେ’ ୨ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଅପରାହ୍ମ ୪ଟାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.inରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ରୋଲ ନଂ ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଏହାଛଡା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ତେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ମେ’ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିପାରେ ବୋଲି ଆଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ବାହରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀ । ୩ହଜାର ୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୫ଲକ୍ଷ ୬୧ହଜାର ୯୭୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ।