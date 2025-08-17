ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ…, କହିଲେ ସେ ମୋତେ…

କାହିଁକି ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଉବୁଟୁବୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ...

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ ବ୍ୟାଟର ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନଙ୍କ ଝିଅ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଦେବଦୂତଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ଗ୍ରେସ୍ ହେଡେନ। ଗ୍ରେସ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଗ୍ରେସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଗ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025ରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡା ଉପସ୍ଥାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ग्रेस का हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ. जिसमें वो वेस्ट दिल्ली लायंस टीम के खिलाड़ी भगवान सिंह से बात कर रही थी. इस दौरान ग्रेस हिंदी बोलती हुई दिखीं. जो फैंस को काफी पसंद आया.

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା NDA,…

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରେସଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭଲ ଖେଳାଳି। ଗ୍ରେସ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର।

ग्रेस आईपीएल 2025 में एंकरिंग करती हुई दिखी थी. अब वो दिल्ली प्रीमियर लीग में भी यही भूमिका निभा रही हैं. ग्रेस सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की करीबी दोस्त मानी जाती हैं.

ଗ୍ରେସ ପନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ରିଷଭ ପନ୍ତ। ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ଯେପରି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ପୁନରାଗମନ କରିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ କଥା।”

ग्रेस ने पंत के बारे में कहा, “ऋषभ पंत. मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है. जिस तरीके से उन्हें चोट लग गई थी और उसके बाद उन्होंने वापसी की उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये एक बड़ा पॉइंट है. पैर में चोट लगने के बावजूद वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे जो कि बहुत बड़ी बात है.”

ଗ୍ରେସଙ୍କୁ IPL 2025 ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ସମାନ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରେସଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Meet Grace Hayden: Matthew Haydens Daughter Who Is Set To Make Her Debut As TV Presenter In ICC ODI World Cup 2023 - In Pics | News | Zee News

ନିକଟରେ ଗ୍ରେସଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳି ଭଗବାନ ସିଂହଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରେସଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା NDA,…

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର…

ଡଲଫିନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଗେଲ, ଡଲଫିନ ସାଜିଲା କାଳ,…

1 of 25,713