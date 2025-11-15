KKR କ୍ୟାପଟେନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବାହାରିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ସାମିଲ ହେଲେ କ୍ଲାସେନ୍

KKR କ୍ୟାପଟେନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

IPL 2026: IPL 2026 ପାଇଁ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୧୫, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି । ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ଅଭିଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ।

ସେପଟେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଣି ଥରେ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ IPL ୨୦୨୬ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ରହିପାରନ୍ତି।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଗା ନିଲାମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ୨୩ କୋଟିରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ SRH ସହିତ ରହିବେ। କ୍ଲାସେନ IPL ୨୦୨୫ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୮୭ ରନ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗତ ସିଜନରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସମାନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ନଶ୍ଚିତ । ଗତ ସିଜନରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ବଦଳରେ ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍‌ଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

ସେପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ରସିଖ ଦାର ସଲାମ୍ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ନିଲାମରେ କିଣିବା ପରେ RCB ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଗତ ସିଜିନରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। କେକେଆର କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ରାହୁଲ କେକେଆରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ରାହାଣେ ଅଧିନାୟକ ରହିପାରନ୍ତି।

 

