ବାତିଲ ନ ହୋଇଯାଉ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଆଜି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଠାରେ ଆଜି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପଢନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ।

By Priyanka Das

IND vs ENG 2nd T20 : ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଆଜି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ ୬:୩୦ଟାରେ ହେବ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ ଟସ୍ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନେକରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫ୍ଲପ ରହିଛନ୍ତି।

ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ୨ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦୁଭୟ ଦଳ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ୮ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦାୟ ୧୩ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଥର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି ଏବଂ ୬ ଥର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

IND vs ENG ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଏକ ଅପରାହ୍ନ ମ୍ୟାଚ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ (ଲୋକାଲ୍) ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୩ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ବାଦଲ ଛାଇ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ…

(VIDEO) : ଋଷୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ…

1 of 28,585