ସମ୍ବଲପୁର-ପୁରୀ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ! ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ଲିଖିତ ମତାମତ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଇନ, ୨୦୦୩ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେୟର ପଦ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।

ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପଦକୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (ଅନ୍‌ରିଜର୍ଭଡ୍) ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପଦକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ମହିଳା) ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା…

କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସ କିନ୍ତୁ…

Uttarakhand Govt.

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ନିଜର ମତାମତ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ସରକାର ମେୟର ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।

ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ, ହତ୍ୟା…

କମୁଛି ସୁନା ଦର, ଗ୍ରାହକ ଖୁସ କିନ୍ତୁ…

ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗିରଫ ହେଲା ଟପ୍…

KKRକୁ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଟେନ୍ ଡୋଏସ୍କାଟେ,…

1 of 29,969