ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନୁ.. ତୋଠାରୁ ସିଏ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି…
ସ୍ୱାତୀ ଲଭ ଲାଇଫକୁ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଭୀମସେନ୍ । ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ନାହୁଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଭୀମସେନ୍ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନୁ.. କାଳିଆଟା, ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାତୀ । ତୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି ବୋଲି ଭୀମସେନ୍ କହୁଥିଲା । ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଗ୍ଲୋଟୋଥିଅନ୍ ଇଞ୍ଜେକସିନ । ଆଜି ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ରାଇଦାଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁର୍ମୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜରେ ଏମ୍ବିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ । ସେ ଭୀମସେନ୍ ଟୁଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ । ଉଭୟ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ହଠତ ପ୍ରେମରେ ଦେଖାଦେଲା ସନ୍ଦେହ । ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ ଭୀମସେନ । ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କଠାରୁ ଭୀମସେନ୍ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ।
ସ୍ୱାତୀ ଲଭ ଲାଇଫକୁ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଭୀମସେନ୍ । ଆଉ କହିଥିଲେ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ନାହୁଁ । ତୁ କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ.., ତୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ ଆଗକୁ କଥା ନେଇଥାଆନ୍ତି । ବାହା ହୋଇଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ୱାତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି । ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । ତୋ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଜକୁ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋଟୋଥିଅନ୍ ଇଞ୍ଜେକସିନ୍ ନେଉଥିଲେ । ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକସିନ୍ ନେଉଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭ଟି ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ନେଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେହି ଇଞ୍ଜେକସନ୍ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଜନାବ୍ଧ ଭାବେ ଭୀମସେନ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସ୍ୱାତୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।