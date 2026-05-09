ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ; ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ
ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
କୋଲକାତା: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ନେତା କୋହିନୁର ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନୋଟିସ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କୋହିନୁର ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମଜୁମଦାର ଯଦି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ନଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଦଳ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଏଥିସହ ଟିଏମ୍ସି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରୀ କରିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, କୋହିନୁର ମଜୁମଦାର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ନିଜ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସେମିତି ଏକ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଛନ୍ତି।
ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ମମତା ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ସେ ମମତାଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।