କେତେ ବର୍ଷରେ ମା’ ହୁଅନ୍ତି ଜାପାନୀ ମହିଳା, କେଉଁ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି; ଆକଳନ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଜାପାନୀ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ମା ହୁଅନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା ଘଟୁଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ, ଜାପାନରେ ଝିଅମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ମା’ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।
୨୦୨୩ମସିହାରେ, ଏକ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IPSS) ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ୨୦୦୫ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜାପାନୀ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମା’ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
IPSS ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩୩.୪ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୪୨ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଜାପାନର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଫୁମିଓ କିଶିଦା, ଜୁନ୍ ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଜାପାନୀ ଝିଅମାନେ କେତେ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି: ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜାପାନରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। IPSSର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିହୋ ଇୱାସାୱାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଳମ୍ବ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦ରେ, ଜାପାନୀ ମହିଳାମାନେ ହାରାହାରି ୨୯.୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ଏହା ୧୯୮୫ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଅଧିକ। ଇୱାସାୱା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଥାଏ, ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ମହିଳାମାନେ ମା’ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ତୁମେ କେବେ ମାଆ ହେବ: ଏବେ, ଜାପାନୀ ଝିଅମାନେ କେବେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ ସିଧାସଳଖ ମାତୃତ୍ୱର ବୟସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଜାପାନରେ, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ବୟସକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା। ଚେଷ୍ଟା ବିଳମ୍ବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ୨୦୦୫ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃସନ୍ତାନତାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରଚଳନ ଏତେ ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିପୋନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୧ ରୁ ଜାପାନରେ ପ୍ରଥମ ମାତୃତ୍ୱର ବୟସ୩୦.୧ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୩୦ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ, ହାରାହାରି୩୦.୭ ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଯାହା ୧୯୮୫ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଅଧିକ।
ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କମ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି: IPSS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତପାଖରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫିସ୍ରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ, କାରଣ ୧୯୭୫ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫିସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫିସ୍ ୧୯ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
IPSS ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦ ରେ ଜାପାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୨୬.୧୫ ନିୟୁତ ଥିଲା ଏବଂ ୨୦୭୦ସୁଦ୍ଧା, ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୭ ନିୟୁତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ସଙ୍କୁଚିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।