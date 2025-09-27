Halal Vaccine Concern: ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲା ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ମୁକାବିଲାରେ ବାଧକ

ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଲା ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ । କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସାଜିଛି ମୁକାବିଲାରେ ବାଧକ ।

By Seema Mohapatra

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗତ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, 2,600 ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଘର ଘର ବୁଲି ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମେଡିକାଲ ବାକ୍ସ ଧରି, ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଡାକ୍ତରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱିଧାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଟୀକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜିଲାଟିନ୍ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନାମ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘I love Muhammad’ Row : ବରେଲିରେ…

Rain Alert in Dassera: ଏଥର ଦଶହରାରେ…

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଖସରା ଟୀକାକରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ଟୀକାକରଣ ବିନା, ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଅନେକ ପିତାମାତା ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି।

ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲାଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଜେଲେଟିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘୁଷୁରୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଇସଲାମରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ୨୦୧୮ରେ ଏପରି ଟୀକାକୁ ହରାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନ ବାହାରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମିଳିମିଳା ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଣ ଟୀକାକରଣ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଟୀକାକରଣ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ହଲାଲ ଟୀକାକରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧା ଦୂର ହେବ ।

You might also like More from author
More Stories

‘I love Muhammad’ Row : ବରେଲିରେ…

Rain Alert in Dassera: ଏଥର ଦଶହରାରେ…

ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ୍; RBI ନେବାକୁ…

ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ; ସୂଚନା…

1 of 29,319