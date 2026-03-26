ମେଡିସିନ୍ ହେବ ମହଙ୍ଗା! ସରକାର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନୁମତି, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ନା ଆଉ କିଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 0.65% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏହି ଅନୁମତି Wholesale Price Index (WPI) ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NPPA) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଔଷଧ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁଯାୟୀ MRP ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଲଗା ଅନୁମତି ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଦାମ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହିତ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି?
ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (CTI)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ – ବିଶେଷକରି – 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀରଥ ପ୍ୟାଲେସର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣର ହୋଲସେଲର ମୁକେଶ ଭାସିନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦାନାଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି।
କଞ୍ଚାମାଲ ମହଙ୍ଗା ହେଲା; ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା
ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ, ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ କେବଳ ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ସିରପ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
କେଉଁ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କେତେ?
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ – ପାରାସିଟାମଲ୍ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 47% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ପାଇଁ 54%, ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ପାଇଁ 33%, ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ୍ ଟ୍ରାଇହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଇଁ 45%, ଏବଂ ସିପ୍ରୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60%। ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ – ଯେପରିକି ସିରିଞ୍ଜ ଏବଂ ଥର୍ମୋମିଟର -ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଔଷଧର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।