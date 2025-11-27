ଚାକିରି ଛାଡିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର ମେଡିକାଲ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ, କ’ଣ ଅଛି ନିୟମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ମେଡିକ୍ଲେମ୍ ପଲିସି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଲିସି ଚଳାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀ ତାଲିକାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କଭରେଜ୍ ଶେଷ ହୁଏ।
ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ମେଡିକ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ। ପଲିସି ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ ଚାକିରି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୀମା କଭରେଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏବଂ ରସିଦ୍ ପାଇବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପଲିସି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଗତ ମାସର ପ୍ରିମିୟମ୍ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଭରେଜ୍ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତଥାପି, ସିଷ୍ଟମ୍ କଭରେଜ୍କୁ ଚାକିରି ସ୍ଥିତି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ HR ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: କ’ଣ କୌଣସି ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି କି? ଅଧିକାଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଲିସି ପରି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠୋର। ଚାକିରି ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥ କଭରେଜ୍ ସମାପ୍ତି। ଏହା ପରେ, ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଦାବି ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମରୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ।
କିଛି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧିର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପଲିସି ପରି ସମାନ ପଲିସି ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର ମେଡିକ୍ଲେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ଅତି କମରେ ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣତଃ, ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର ମେଡିକ୍ଲେମ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନୁହେଁ।