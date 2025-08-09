ରାତି କଟାଇବାକୁ ମତେ ଝିଅ ଦରକାର… ହୋଟେଲରେ ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ, ମନା କରିବାରୁ ଯୁବକ କରିଦେଲେ…
ପୋଲିସ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ହୋଟେଲରେ ଯୁବକଙ୍କ ଅଜବ ଜିଦ୍। ମତେ ରାତି କଟାଇବାକୁ ଝିଅ ଦରକାର। ହୋଟେଲ କରିଛ ମାନେ ତୁମେ ମତେ ଝିଅ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ନଥିବା ମନା କରିବାକୁ ଯୁବକଙ୍କ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଗରମ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିଲେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାଜୁବ୍।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେରଠର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଯୁବକ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରାତି କଟାଇବାକୁ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଦରକାର ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ।
ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ହୋଟେଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମନାକଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ରାଗି ଯାଇ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁଳି କାହା ଦେହରେ ଲାଗିନଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଟେଲରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିଛି। ମାମଲାଟି ମେରଠର ଟିପି ନଗରର ବେଦବ୍ୟାସପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲର।
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହୋଟେଲଟି ମେରଠର ବେଦବ୍ୟାସପୁରୀର ଡିଭାଇଡ୍ ରୋଡରେ ଅଛି।
ସୁମିତ ଏବଂ ଅମିତ ଉଭୟେ ହୋଟେଲ ଚଳାନ୍ତି। ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୯.୩୦ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ରେ ଆସି ଝିଅ ମାଗିଥିଲେ।
ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ଏପରି ଦାବିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହୋଟେଲରେ ଏପରି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ସୁମିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ଏଭଳି ଦାବି କିପରି କଲେ ଏବଂ ମନା କରିବା ପରେ ସେ କିପରି ଏତେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଗଲେ ତାହା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ତଥାପି, ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଶେଷରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ଧମକ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ହୋଟେଲ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। ଗୁଳିଟି କାଚରେ ବାଜିଲା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଥିବା ସୁମିତ ଲୁଚି ରହି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା।
ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଟିପି ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।