ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ରଥ: ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୯ ମେଡିକାଲରେ

ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗରେ ରଥ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ମେରଠ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରଥ ଆସିଯିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୯ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠରେ ଘଟିଛି।

ମେରଠ ଜିଲ୍ଲା ପରୀକ୍ଷିତଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗରେ ରଥ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ରଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା। ରଥ ପାଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସଚିନ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ୯ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ପି ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଏସ୍‌ପି (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ଅଭିଜିତ କୁମାର। ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର‌୍ୟ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

‘ଦର୍ପଦଳନ’ ଆଗରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ…

୩୦ ମିନିଟ୍ ‘ଜମୁନା’ ସହ ଲଢ଼ିଲା ଯୁବ ଚାଷୀ:…

କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ…

ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,…

1 of 17,666