ଜେଲରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଲା ‘ନୀଳ ଡ୍ରମ’ ମୁସ୍କାନ, କିଏ ଏ ଛୁଆର ବାପା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସ୍କାନ ଛୁଆକୁ ନିଜ ସହିତ ରଖିପାରିବେ?
ମିରଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିବା ମୁସ୍କାନ ଜେଲରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିରଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିବା ମୁସ୍କାନ ଜେଲରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମୁସକାନ ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ରାଧା ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସ୍କାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କୃଷ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ରାଧା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ବୀରେଶ ରାଜ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାହିଲ୍ ସକାଳେ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁସ୍କାନ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିଲ୍ ନବଜାତ ଶିଶୁର ପିତା କି? ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ଅନୁଚିତ।
ଛୁଆ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ୬ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବ: ଜେଲ ମାନୁଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏପରି କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଆଗାମୀ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜେଲ ପରିସରରେ ରହିବେ।
ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସାରା ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରସବ କରିପାରିବେ। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥିଲେ।
‘ନୀଳ ଡ୍ରମ୍’ ମାମଲା: ମୁସ୍କାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସାହିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଜଣାପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଗଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ବଡ଼ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ, ଦୁହେଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।