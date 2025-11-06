ପରିବାର ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୁସକାନ…ନୀଳ ଡ୍ରମ କାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲେ ପରିବାର, ଭାଇକୁ ମିଳୁନି କାମ ସବୁ ଶେଷ …  

ମୁସକାନଙ୍କ ବାପାମା ତାଙ୍କ ଘରେ "ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଘର" ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୀଳ ଡ୍ରମର ମୁସକାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି? ମିରଟର ବାସିନ୍ଦା “ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁସକାନ”ର ବାପାମା ଏବେ ମିରଟ ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଥିବା ମୁସକାନ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, ମୁସକାନଙ୍କ ବାପାମା ତାଙ୍କ ଘରେ “ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଘର” ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ମୁସକାନଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମୋଦ ରସ୍ତୋଗୀ ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇଛି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୬ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ବକପ; ଏହା ଆଗରୁ…

ନାଗ ଫାଶ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ; ପୁଟିନ ଆଉ…

ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରମୋଦ ରାସ୍ତୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଡିପ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ସଞ୍ଜୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ହାଇପର ଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ।

ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ସେ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଘର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ସୌରଭଙ୍କ ପରିବାର କ’ଣ କହିଲେ: ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ (ସୌରଭଙ୍କ ପରିବାର) ଏହି ମାମଲାକୁ କେବଳ ନାଟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୌରଭଙ୍କ ଭାଇ ବବଲୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ବାପାମା ସୌରଭଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଘର କିଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଋଣ କିସ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୬ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ବକପ; ଏହା ଆଗରୁ…

ନାଗ ଫାଶ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ; ପୁଟିନ ଆଉ…

କ’ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା…

ED ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଦୁଇ କ୍ରିକେଟର; ୧୧ କୋଟି…

1 of 29,287