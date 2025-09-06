ସାବଧାନ! ଦେହରେ ନାହିଁ ପୋଷାକ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟାଣିଓଟାରି ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ, ମାତିଲେଣି ‘ନ୍ୟୁଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ ….

ସାବଧାନ! ଦେହରେ ନାହିଁ ପୋଷାକ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟାଣିଓଟାରି ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ, ମାତିଲେଣି ‘ନ୍ୟୁଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’ ….
ଗତ ଶନିବାର, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ୟୁପିର ଭାରାଲା ଗାଁ (NH-58 ରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର) ଆଜିକାଲି ଭୟର ଛାୟାରେ ଅଛି। କାରଣ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ ‘ନ୍ୟୁଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ’। ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ କ୍ଷେତର ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଏକାକୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁରେ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ପରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏକ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରି ନଗ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବଞ୍ଚାଇଲେ
ଗତ ଶନିବାର, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷେତରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା ।
ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଏଡାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ହରେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା। ଗାଁର ମହିଳା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଝିଅମାନେ ଏବେ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଏଡାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଏକ ପୃଥକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠାକୁ ଯାଉଛୁ।
ପୋଲିସ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବିଂ କରୁଛି
ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଘଟଣାକୁ ମଜା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବିଂ କରୁଛି।
ମହିଳାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ, ବାଡ଼ି ଧରି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି
ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ କ୍ଷେତର ରାସ୍ତା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ବାଡ଼ି ଧରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଗ୍ନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି
୧. ସ୍କୁଲ ବିବାଦର ସନ୍ଦେହ: ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପିଲା କିମ୍ବା ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମ।
୨. ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ: ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା।