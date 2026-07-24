ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିହାର ଜନ୍ମିତ କନିଷ୍କ ନାରାୟଣ
ବିହାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।
ଲଣ୍ଡନ: ବିହାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ AI କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ଡିପ୍ମାଇଣ୍ଡର ସିଇଓ ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟେନର AI କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ହାସାବିସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ୟାବିନେଟରେ ବ୍ରିଟେନର AI ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୂଆ ଭୂମିକା ପାଇଁ କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହା ବ୍ରିଟେନର AI କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର।” ହାସାବିସ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।
କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୮୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କନିଷ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିବା ସମୟରେ ପରିବାର ସହ ୱେଲ୍ସର କାର୍ଡିଫ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ।
କନିଷ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାର୍ଡିଫ୍ର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଟନ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦର୍ଶନ, ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି (PPE)ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MBA କରିଥିଲେ।
ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କନିଷ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ, ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଲାଜାର୍ଡ ନାମକ ନିବେଶ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା AI, ଫିନଟେକ୍ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ।
ପରେ ସେ ଆଟୋମିକୋ ଓ କ୍ଲକ୍ଟାୱାର ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଭଳି ନିବେଶ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ୟୁରୋପର ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ନିବେଶ ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିଥିଲେ।
କନିଷ୍କ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରରେ ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟେନର ୨୫ ବର୍ଷିଆ ପରିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପରିବାରର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ସେ ଲେବର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୱେଲ୍ସର ଭାଲେ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାମରଗାନ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲେବର ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ।
ଲେବର ପାର୍ଟି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ କନିଷ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ନବୀନତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗରେ ସଂସଦୀୟ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଥମ AI ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।