କିଏ ଏହି Mary D’Costa? ପଲାଶ-ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହକୁ କରିଦେଲା ଚୁରମାର! ଲିକ୍ କଲା ଫ୍ଲର୍ଟୀ ଚାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ

କିଏ ଏହି Mary D'Costa? ଯିଏ ପଲାଶ-ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାଇଦେଲା ଗ୍ରହଣ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟା କିଏ? ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ମଙ୍ଗେତର ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ଏକ କଥିତ ଭାଇରାଲ ଚାଟ୍ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ମ୍ୟାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉଭା ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମ୍ୟାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା।

ଭାଇରାଲ ଚାଟ୍ ପଲାଶ ଏବଂ ମ୍ୟାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କର ଏବଂ ପଲାଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ଜୋର ଧରିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଠାତ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Who Is Mary D'Costa? The Woman Behind Flirty Chats And Linked To Palash Muchhal's Alleged Cheating On Smriti Mandhana

ମାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟା କିଏ?

ଏହି ବିବାଦରେ ମ୍ୟାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି । କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରି-ୱୋଡିଙ୍ଗ ସମାରୋହର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇରାଲ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି।

ଏହି ଝିଅଟି ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ। ନିକଟତମ ପରିଚିତମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, ବିବାହର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ପଲାଶଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାରୀ ଡିକୋଷ୍ଟା ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଡିକୋଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଚାଟ୍ ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦରେ ଡିକୋଷ୍ଟା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଚାଟର ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମେ ମାସର ବୋଲି ମନେହୁଏ। ପଲାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରାଲ ଚାଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

