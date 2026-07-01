ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କହିଲେ- କାଶ୍ମୀରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିବା
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୁଏ ଓ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ
ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ତେଜିଛି। ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି) ମୁଖ୍ୟ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା।
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିବେ।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ‘ହୋର୍ମୁଜ’ ସହ ତୁଳନା
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଇରାନର ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ହୋର୍ମୁଜକୁ ଇରାନ ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିବ।
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୁଏ ଓ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଇରାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୁନିଆର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋର୍ମୁଜକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଏକ ଗେଟୱେ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଫ୍ତି କହିଛନ୍ତି।
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବୟାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ ଓ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବୟାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ବଦଳାଯାଇ ପାରିବାନାହିଁ। ଆଲୋଚନା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଚାରର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମେହବୁବା କହିଛନ୍ତି।
ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ଶର୍ମା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମେହବୁବାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦିଏନାହିଁ।