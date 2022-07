ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ମାତ୍ରେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ମେହବୁବା ମୁଫତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଭାରତର ୧୫ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ ସହ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମେହବୁବା କହିଛନ୍ତି, ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ରାମ ନାଥ କୋବିନ୍ଦ) ଏକ ଇତିହାସ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ ଥର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।

ମେହବୁବା ମୁଫତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଧାରା ୩୭୦, ନାଗରିକତା ଅଧିନିୟମ (ସିଏଏ) ହେଉ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କିମ୍ବା ଦଳିତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଘଟଣା। ସେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାମରେ ବିଜେପିର ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

The outgoing President leaves behind a legacy where the Indian Constitution was trampled upon umpteenth times. Be it scrapping of Article 370,CAA or the unabashed targeting of minorities & Dalits, he fulfilled BJPs political agenda all at the cost of the Indian Constitution.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 25, 2022