ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଜି ଲଗାଇବା ବେଆଇନ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଶୋଧିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ଯୋଗେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧିତ ଆଇଟି ରୁଲ୍‍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ଯୋଗେ ବାଜି ଲଗାଇବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ।

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କ୍ଷତିଲାଘବ କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଟୁଇଟର୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା କାଞ୍ଚନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହ ସଂଶୋଧିତ ଆଇଟ୍‍ ରୁଲ୍‍-୨୦୨୧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

New India is committed to an Open, Safe & Trusted and Accountable Internet! #Misinformation is a major threat to the principles of #OSTA

➡️ Building on the October 2022 notification of the #ITRules, @narendramodi Ji’s government is focused on checking and preventing the spread… pic.twitter.com/6cmewnd0hv

Rajeev Chandrasekhar