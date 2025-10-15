୯୩ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବାପା, ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଣିଲେ କହିବେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି!

୯୩ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବାପା, ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୬୦ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ । କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଦେଖାଯାଏନାହିଁ । ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୋଲିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ୯୩ ବର୍ଷିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପିତା ହେବାର ସ୍ଵଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।

୯୩ ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ରହୁଥିବା ୯୩ ବର୍ଷିୟ ଜନ୍ ଲେବିନ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ । ତାଙ୍କର ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ନାଁ ସେ ରଖିଥିଲେ ଗାବି । କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଲେବିନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୩୭ ବର୍ଷ । ବୟସରେ ୫୬ ବର୍ଷ ସାନ । ବୟସର ଏତେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ହେଲ୍ଦି ଏଜିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ: ଡଃ. ଲେବିନ୍ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଏଜିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଇଭିଏଫ୍ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମ ଡୋନେଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଲେବିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଳ ସ୍ଵରୁପ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଲ୍ଲା ହୁ ଆକବର୍… କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନାରକୀୟ…

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ…

୧୧୬ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ: ୯୩ ବର୍ଷିୟା ଲେବିନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଲାଳନପାଳନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଗାବେଙ୍କ ୨୧ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ୧୧୬ ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାର୍ ମିଜଭା (ଯିହୁଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ୧୩ତମ ବର୍ଷରେ ପାଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମାରୋହ)ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗାବେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲେବିନ୍‌ଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହରୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି: ଆଶଲି (୬୨), ସାମନ୍ଥା (୬୦) ଏବଂ ଗ୍ରେଗ୍, ଯିଏ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ୧୦ ଜଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅଣନାତି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଗାବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନର ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଲ୍ଲା ହୁ ଆକବର୍… କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନାରକୀୟ…

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ…

ଧମକ ଉପରେ ଧମକ; ଏହି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ…

ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୋଡା…

1 of 5,020