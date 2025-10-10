ଗବେଷଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, କେବଳ ମସ୍ତିସ୍କ ନୁହେଁ, କିଡନ୍‌ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ମରଣଶକ୍ତି

କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କେବଳ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଗବେଷଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (NYU) ର ଡକ୍ଟର ନିକୋଲାୟ କୁକୁସ୍କିନଙ୍କ ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଣ-ନ୍ୟୁରାଲ କୋଷ, ଯେପରିକି ବୃକକ୍ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ କୋଷ, ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟୁରନ୍ ପରି ଏକ “ସ୍ମୋରୀ ଜିନ୍” ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି।

କୁକୁସ୍କିନଙ୍କ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ସମସ୍ତ କୋଷରେ ହୋଇପାରେ। କୁକୁସ୍କିନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ସୂଚନା ବ୍ୟବଧାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସୂଚନା ବ୍ୟବଧାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ “ବୃହତ୍-ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବ” କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ନ୍ୟୁରନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅଣ-ନ୍ୟୁରୋନାଲ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ।

ଏକ NYU ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଙ୍କେତ ପାଇଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ବିପରୀତରେ, କେବଳ ଥରେ ସଙ୍କେତ ପାଇଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲା।

ସ୍ମୃତି ପରୀକ୍ଷଣ
NYU ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ “ରିପୋର୍ଟର” ଜିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଜିନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଜିନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ଏହା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, କିଛି କୋଷ ନିରନ୍ତର ସଙ୍କେତିତ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଙ୍କେତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ଜିନ୍ ସକ୍ରିୟକରଣ ଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ସିଗନାଲର ସମୟ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସ୍ମୃତି କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ପରି ସ୍ମୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଯେପରି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ଯେ ସାମୟିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବ।

