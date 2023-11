ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚାକିରୀ, (video) ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଚେତା ବୁଡିଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ବହୁତ ଭଲ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟର ଚାକିରୀ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ତା’ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଜଣ ଲୋକ ଏପରି କାମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଚାକିରୀ ବୋଲି ।

ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ @TheFigenରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଭିଡିଓ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏବେ ଏଥିରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ନଜର ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେଗୁଡିଏ ଚିତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ପାର୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ମନେ ହେଉଛନ୍ତିି । ଏମାନଙ୍କ ଏହି କାମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ କାମ ଅଟେ ।

Breakfast time!

They look awesome!

Would you dare to do this job? pic.twitter.com/oKWJidRiyJ

— Figen (@TheFigen_) November 23, 2023