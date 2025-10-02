(VIDEO)ଏଠି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗରବା ଖେଳନ୍ତି ପୁରୁଷ; ୨୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ଅଭିଶାପ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା କାହାଣୀ

୨୦୦ ବର୍ଷ ତଳର ଅଭିଶାପ । ଏଠି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଗରବା ଖେଳନ୍ତି ପୁରୁଷ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗର୍ବା ନୃତ୍ୟର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଗରବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସଡୁ ମାତା ନି ପୋଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

ସଡୁ ମାତାର 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା

ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳୁ ରହିଆସିଛି । ଏହି କାହାଣୀ ସଡୁ ମାତା ନି ସହିତ ଜଡିତ, ଯିଏ ସମୁଦାୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଶାଢ଼ିରେ ଗରବା

ଏହି ଅଭିଶାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଗରବା କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକୁ ସୂଚୀତ କରେ।

ପୁରୁଷମାନେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲନ୍ତି

ଏହି ପୁରୁଷମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗରବା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ତାଳ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ରୀତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଭିଶାପକୁ ହଟାଇଥାଏ ଏବଂ ସଡୁ ମାତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଭିଡିଓରେ ପୁରୁଷମାନେ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା, ତାଳି ବଜାଉଥିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃଦୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

