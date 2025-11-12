China Space Plan: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚୀନ୍ ! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ନିକଟତର ଡ୍ରାଗନ୍ ଏବଂ ଏହି ମିଶନ ପଛର କାରଣ କ’ଣ?

୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ କରିବ ଚୀନ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ନିକଟତର ଡ୍ରାଗନ୍...

By Seema Mohapatra

ବେଜିଂ: ମଣିଷ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେବାର ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୀନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ, ଚୀନର ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶନ ପଠାଇବା ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ଚୀନ୍ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚୀନର ଯୋଜନା କ’ଣ?

ଚୀନ୍ ତାର ଯୋଜନା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଯଦି ଡ୍ରାଗନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ପେସ ପାୱାର ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମେରିକାର ଆର୍ଟେମିସ୍ III ମିଶନ୍ 2027 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 1972 ରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବ। ତଥାପି, ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ତାରିଖ ଚୀନ୍ ମିଶନର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚୀନ୍ 2003 ରେ ଶେଞ୍ଜୋଉ-5 ମିଶନରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ୟାଙ୍ଗ ଲିୱେଇଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଚୀନ୍ ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି।

ଚୀନ୍ ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି

ଚୀନ୍ ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍, ଟିଆଙ୍ଗୋଙ୍ଗ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। 2030 ରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅବସର ନେଇଯିବ, ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ମହାକାଶ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ରେ, ଶେଞ୍ଜୋଉ-21 ମିଶନ୍ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଟିଆଙ୍ଗୋଙ୍ଗ୍ ପଠାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ୍ 2025ରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜାଗା ନେବେ। ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏପରି କ୍ରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତଥାପି, ତିନି ଜଣ ଫେରୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମହାକାଶ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ କଲା। ଫଳରେ ଏହି ମିଶନ୍ କେତେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି।

ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ପଠାଇସାରିଛି

୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେସ୍‌ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋଙ୍ଗାକିଙ୍ଗର ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ବସିବା, ନଇଁବା ଏବଂ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ପଠାଇସାରିଛି। ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ, ଚାଙ୍ଗ’ଇ-୬ ମିଶନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଥମ ନମୁନା ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲା। ଚୀନ୍ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଚୀନ୍ ମହାକାଶରେ ୧୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାର ୭୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଚୀନ୍‌ର ମିଶନ୍ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ମଜଭୁତି । ଯଦି ଚୀନ୍‌ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନାସାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକ୍‌ ଗୋଲ୍ଡଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ସେ କହିଥିଲେ ” ଯେଉଁ ଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମ ତିଆରି କରିବ।”

