‘କଂଗ୍ରେସରେ କରନ୍ତୁ TMCର ବିଲୟ, ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ’, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଫର
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ TMCର କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୋନିଆ ମମତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ TMCର ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବ।
TMC News : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) କୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ୮୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଟିଏମସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଟିଏମସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟିଏମସିର କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିଏମସିର ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଦିଆଯିବ।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଫର
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ TMC ଉପରେ BJPର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ନିଜ ଦଳକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ BJP ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଭଳି ହଇରାଣ କରିବ। ଏଥିସହିତ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଭିତର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ-ଅଭିଷେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା
ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଜନପଥଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଡକାଇଲା ବଡ଼ ବୈଠକ
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଫର୍ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ୧୧ ଜୁନ୍ରେ ଇନ୍ଦିରା ଭବନଠାରେ AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କରିବେ।