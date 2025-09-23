ମୂର୍ଖ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଜବ ଦାବୀ, କହିଲେ ଖାଆନ୍ତୁନି ପାରାସିଟାମଲ ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୋମାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ …

ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ପାରାସିଟାମଲ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଅଟିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଟ୍ରମ୍ପ କହିବାପରେ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାରାସିଟାମଲ କିମ୍ବା ଟାଇଲେନଲର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅଟିଜିମର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପେନକିଲର ପାରାସିଟାମଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୀକା ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ସେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ (FDA) ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆସିଟାମିନୋଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।  ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏହି କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଏ।  ଯଦିଓ ପାରାସିଟାମଲ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆସିଟାମିନୋଫେନ୍ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଆସୁଛି। 

ପାରାସିଟାମଲ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ, ଯାହାକୁ ଆସିଟାମିନୋଫେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ।ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମା’ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବ।

ବିବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ :
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରବର୍ଟ ଏଫ୍. କେନେଡି ଜୁନିଅର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଟିଜିମର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଟିଜିମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଜେନେଟିକ୍ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କାରଣର ମିଶ୍ରଣର ପରିଣାମ ।

ଅଟିଜିମ୍ କ’ଣ?
ଅଟିଜମ୍‌ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ନାୟୁ ବିକାଶଜନିତ ରୋଗ। ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାରରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ। ଶିଶୁଟିକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନ ଥାଏ। ଏପରି କି ଯେତେବେଳେ ତାହାର ବୟସ ୧୮ ମାସ ବା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିପାରେନା। ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କମ୍‌ ଖେଳାଖେଳି କରେ। ତାହାର ଚାଲିଚଳନରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଆଦର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ ସହ ଏହି ସମୟରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହମତି ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଯେ ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିସିଆନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଟାମିନୋଫେନକୁ ଅଟିଜିମ୍ କିମ୍ବା ବିକାଶମୂଳକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଇ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟୟନ ବି ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରିଥିଲା।

