ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଲେ ଅପରାଧ ଭାବେ ଧରାଯିବ

ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଲେ ଅପରାଧ ଭାବେ ଧରାଯିବ
ଆମେରିକାର ସଂସଦରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି
ଆମେରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରହାର ହେଉଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣା ହୋଇ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। କାରଣ ଆମେରିକାର ସଂସଦରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ବିଲ୍ରେ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଚାରିପାଖରେ ୧୦୦ ଫୁଟ୍ର ବଫର ଜୋନ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କିମ୍ବା ଧମକଚମକ ଦିଆଗଲେ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣାଯିବ।
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସାଂସଦ ଟମ୍ ସୁଓଜି ଏବଂ ଓହାଇଓର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦ ମ୍ୟାକ୍ସ ମିଲର ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଘ୍ନ ରୋକିବା ପାଇଁ ‘ସାକ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ଟ’ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି, କୌଣସି ପୂଜା ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ୧୦୦ ଫୁଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି କେହି ଡରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏପରି କରୁଥିବ, ତାହାହେଲେ ଏହାକୁ ଅପରାଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ସାଂସଦ ସୁଓଜି କହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ଡରାଇବା କିମ୍ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସାଂସଦ ମିଲର କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଭୟ, ଧମକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବିନା ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି।”
ହିନ୍ଦୁ ଆମେରିକନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନୀତି ଓ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର କାଲରା କହିଛନ୍ତି, “ହିନ୍ଦୁ ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହି ବିଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୂଜା ସ୍ଥଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।”
ଆମେରିକାର ସାକ୍ରେଡ୍ ବିଲ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଡିଫାମେସନ୍ ଲିଗ୍, ଆମେରିକାନ୍ ଜ୍ୟୁଇଶ୍ କମିଟି, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ, ଜ୍ୟୁଇଶ୍ କଙ୍ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ହଦାସାହ ଏବଂ ଇସ୍ଲାମିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି।