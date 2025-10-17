ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ Messenger App, ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପ
Messenger App: ମେଟା ନିକଟରେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମେଟାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ହେବ ବନ୍ଦ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ମେଟାର ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଖବରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଫେସବୁକର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା Messenger.com ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ:ମେଟା ସମ୍ପ୍ରତି ଟେକକ୍ରଞ୍ଚକୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ମେସେଞ୍ଜର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବ। ଡିସେମ୍ବର ୧୫ତାରିଖ ପରେ, ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମେସେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ପରେ ଆପଣ ମେସେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଆପ୍ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। Appleinsider ପ୍ରଥମେ Meta ର ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା।
ମେସେଜଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ହେବ:ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଟ୍ର କ’ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ମେଟା କହିଛି ଯେ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବିକଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଭ୍ ଏବଂ ସିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଆପର ସେଟିଂସରେ ଯାଞ୍ଚ କରି “ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍” କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, “ସୁରକ୍ଷିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍” ବିକଳ୍ପଟି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ “ମେସେଜ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍” ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।