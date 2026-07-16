FIFA World Cup 2026 : ଫାଇନାଲ୍ରେ ପୁଣି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ମେସିଙ୍କ ଟିମ୍
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୁକାବିଲାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ପେନ୍କୁ ଭେଟିବ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ପୁଣିଥରେ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
ଆଟଲାଣ୍ଟା : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଢଙ୍ଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଆଗୁଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କମାଲ୍ କରିଦେଲା। ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୮୫ତମ ମିନିଟରେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଲାଉଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଫାଇନାଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭଲ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଖାଇ ହାରିଯାଇଛି। ଏବେ ଶନିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିପରି ରବିବାର ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ।