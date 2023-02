ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳିଲା ମେସିଙ୍କ ଜର୍ସି , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପହାର ପାଇବା ପରେ କଣ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ:ଫେବୃଆରୀ ୬ ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମିଳିଛି। ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ YPF ର ସଭାପତି ପାବଲୋ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲିଓନେଲ ମେସି ଟି-ସାର୍ଟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା, ସ୍ଥିର ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଦେଶର ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଥା ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମେତ ନୂତନ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଜାରି ରଖିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।

ଭାରତ ଶକ୍ତି ସପ୍ତାହ ୨୦୨୩ ରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ।” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ହେତୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ରେ ଏକ ପ୍ରଗତିର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥିଲା ​​ଯେପରିକି ସ୍ଥିର ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସରକାର, ନିରନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ।

Pablo Gonzalez, President of YPF from Argentina, gifted a Lionel Messi football jersey to PM Modi on the sidelines of the India Energy Week in Bengaluru pic.twitter.com/45SegRxfYR

