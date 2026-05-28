ଆଉ ମାଗଣା ନୁହେଁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍! ମେଟା ଆଣିଲା ନୂଆ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ମେଟା ଏବେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ - ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେବାକୁ ‘ପ୍ଲସ୍’ (Plus) ନାମରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଟା ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ (ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା) ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପାଇଁ ନିଜ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ‘ପ୍ଲସ୍’ ଭର୍ସନ ଆଣୁଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମେଟା ଏବେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ଲସର ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୩୯୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୯୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ବାରମ୍ବାର (re-watch) ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଡିୟନ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଷ୍ଟୋରୀର ସମୟସୀମାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟୋରୀ ଭିଉଅର ଲିଷ୍ଟରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ଫିଡରେ ନ ଆସି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ମେସେଜିଂକୁ ନିଜ ମନମୁତାବକ ସଜାଇବା (personlization) ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ ଥିମ୍, ଅଲଗା ଧରଣର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ, ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୨୦ଟି ଚାଟ୍ ପିନ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବଦଳାଇବାର ଉପକରଣ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ‘ମେଟା ଭେରିଫାଇଡ୍’ (Meta Verified) ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ‘ମେଟା ଭେରିଫାଇଡ୍’ରେ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣିକରଣ, ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ‘ମେଟା ୱାନ୍’ (Meta One) ନାମରେ ଏକ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଏଆଇ (AI), କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନର ନାମ ‘ମେଟା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍’ (Meta One Plus), ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୭.୯୯ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୭୭୫ ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସେହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଜଟିଳ କାମ ପାଇଁ ‘ମେଟା ଏଆଇ’ (Meta AI) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନଟି ହେଉଛି ‘ମେଟା ୱାନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍’ (Meta One Premium), ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ସମାନ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୀମା (usage limit) ମିଳିବ।