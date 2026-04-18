Metaରେ ବଡ଼ ଛଟେଇ! AI ପାଇଁ ୧୬,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା; ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ଏବେ କରିବେ କଣ …
AI ଆସିଲା ପରେ Metaରେ ଚାକିରି ସଙ୍କଟ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷଟି ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମେଟା (ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଘଟଣା ନୁହେଁ; ସମଗ୍ର ଟେକ୍ ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଟେଇ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
ମେଟାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଛଟେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ୮,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର୩୧ ତାରିଖରେ ଏକ ଫାଇଲିଂ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ ୭୯,୦୦୦ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏତେ ଚାକିରି କାହିଁକି ହରାଉଛି? ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)। କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ AI, ଜେନେରେଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଯାହା ମାନବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଛଟେଇର ଏହି ଧାରା ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
କେବଳ ମେଟା ନୁହେଁ, ଡିଜନି ଏବଂ ମାର୍ଭେଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ: ଏହି ଚାକିରି ସଙ୍କଟ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଥୀ ଡିଜନି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଡିଜନିର ସିଇଓ ଜୋଶ ଡି’ଆମାରୋ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜନିର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଭେଲ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି।