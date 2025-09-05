ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପଲିଟିକ୍ସ: ମସ୍କଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ଫେସବୁକ ମାଲିକ ଜୁକରବର୍ଗ, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଫେସବୁକ ମାଲିକ । ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା ।

By Seema Mohapatra

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଫେସବୁକ ମାଲିକ । ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା । ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନେଇ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଡିନର ପାର୍ଟି ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଜୁକରବର୍ଗ ଅସହଜ ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କହିବାରେ ମାହିର ହୋଇଯିବେ। ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଟେସଲାର ସିଇଓ ଏଲୋନ ମସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ବୈଠକ ପରେ ଜୁକରବର୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 41 ବର୍ଷୀୟ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ପେନ୍ସ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଟେକ୍ ମହାରଥୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି

ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଟେକ୍ ମହାରଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କୌଣସି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବାୟୋଟେକ୍ ଫାର୍ମ ରୋଇଭାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସେସର ସିଇଓ ବିବେକ ରାମାସ୍ୱାମୀ 2024 ମସିହାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଓହାୟୋ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ।

ମେଟା $600 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ

ରାତ୍ରିଭୋଜନ ବୈଠକରେ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ରାତ୍ରିଭୋଜନ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୁକରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ $600 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ମସ୍କଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମସ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

