ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ ମେଟା, ଡିସେମ୍ବର ୪ରୁ ବ୍ୟାନ ହେବ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଜଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି
Facebook, Instagram ban: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଫେସବୁକ କି ଇନଷ୍ଟଗ୍ରାମ ଖୋଲି ବସିପଡ଼ନ୍ତି । ପିଲା ଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫେସବୁକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପଛରେ ପାଗଳ । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି ।
ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ୪ ଡିସେମ୍ବରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସିଧାସଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମେଟା ।
ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଗତ ୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସପଟେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମେଟା ।
ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ TikTok, Snapchat ଏବଂ Metaର Facebook, Instagram ଏବଂ Threads ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ।
ମେଟା କହିଛି ଯେ, ବ୍ୟାନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୧୩-୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଥ୍ରେଡ୍ସ ଓ ଫେସବୁକ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ହରାଇବେ । ୪ ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ନୂଆ ଅଣ୍ଡର-୧୬ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ଆକ୍ସେସ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ। ୧୦ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡର-୧୬ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ।