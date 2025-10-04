ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’, ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର, ତାଣ୍ଡବ କଲାଣି ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ ରୁହ, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଦେବ
ବାତ୍ୟା 'ଶକ୍ତି'କୁ ନେଇ ସତର୍କ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ; ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’। ଆରବ ସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ‘ଶକ୍ତି’।
ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। IMD ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’କୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟମରୁ ଗମ୍ଭୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
‘ଶକ୍ତି’ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି: ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ୱାଇ, ଥାଣେ, ପାଲଘର, ରାୟଗଡ଼, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଲରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୫ରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରେ।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରହଟୱାଡାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତୀବ୍ର ମେଘ ଗଠନ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବାତ୍ୟା ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଉପକୂଳ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାଜନିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।