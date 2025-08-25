ମେଟ୍ରୋରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଭଡ଼ା ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୬୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
DMRC କହିଛି ଯେ ଭଡ଼ା ୧ ଟଙ୍କାରୁ ୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ କହିଛି ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା ୧ ଟଙ୍କାରୁ ୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଭଡ଼ା ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୬୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି: DMRCର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରାର ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଭଡା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୧ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭଡା ଏବେ ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ୬୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନେସନାଲ ହଲିଡେ ଏବଂ ରବିବାରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କେତେ ଦୂରତା ପାଇଁ କେତେ ଭଡ଼ା: DMRC ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଭଡ଼ା ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ୧୧ ଟଙ୍କାରୁ ୫୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
DMRC ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ୦-୨ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଭଡ଼ା ୧୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୧ ଟଙ୍କା, ୨-୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୨୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୧ ଟଙ୍କା, ୫-୧୨ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୩୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୩୨ ଟଙ୍କା, ୧୨-୨୧ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୪୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪୩ ଟଙ୍କା, ୨୧-୩୨ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୫୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୫୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୨ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୬୦ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୬୪ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ।
ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଭଡ଼ା: ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ ରେ DMRC ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।