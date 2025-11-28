ଲଦାଖକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ( MHA) ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, MHA ପାଖରେ ଏବେ ଶହେ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା।
ସେହିପରି, ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଚିବଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା MHA କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି , ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଉପ-କମିଶନର ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୩ କୋଟିରୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ, ଲଦାଖର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କବିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା ( PPP) ମୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ଯୋଜନା/ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
୧୦୦କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏବଂ ୨୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଚିବଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ MHA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ MHA ପାଖକୁ ଗଲା: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ୫ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯିବା, ଯାହାକୁ MHA କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲେହ ଏବଂ କାରଗିଲ ପାହାଡ଼ ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ( CEO) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି , ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଦିଏ।
ବିଳମ୍ବିତ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ, ଲେହ ହିଲ୍ କାଉନସିଲକୁ ଏହାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ୍ ହିଲ୍ କାଉନସିଲ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଛି।
ଲେହ ହିଲ୍ କାଉନସିଲର କ୍ଷମତା ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଲେହଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦ କୋଟି ଏବଂ ୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ’ଣ କହିଛି: ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ/ସ୍କିମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମେତ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ/ସ୍କିମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ MHA କୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନା ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ, ଲଦାଖ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ।”
ତଥାପି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଜନା/ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।