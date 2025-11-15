MI Retention List 2026: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ରିଟେନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏହି ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଉଡାଇଲା ଟଙ୍କା, ପଢନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ

MI Retention List 2026: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପର୍ସ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବେ IPL ନିଲାମରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିପାରିବ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦଳକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଶେରଫେନ୍ ରଥରଫୋର୍ଡ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନିଲାମରେ MI ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସରେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି।

MI ଏହି ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ରାୟାନ ରିକେଲଟନ, ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ୍, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଧୀରଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ମିଚେଲ ସଣ୍ଟନର, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା, ଦୀପକ ଚହର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଆଲ୍ଲାହ ଗାଜାନଫର, ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର, ରଘୁ ଶର୍ମା।

MI ଏହି ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି:ବେଭାନ୍ ଜାକବସ୍, କେ.ଏଲ. ଶ୍ରୀଜିତ୍, ଭିଗ୍ନେଶ ପୁଥୁର, କରଣ ଶର୍ମା,ଲିଜାଡ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ,ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜୁ,ମୁଜୀବ ଉର ରହମାନ, ରିସ୍ ଟୋପଲେ।

IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପାଇଁ MIର ବଳକା ଟଙ୍କା : ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିପାରିବ। ଦଳ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କିଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ IPL ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ରଖିପାରିବ।

IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୨୭.୫ ମିଲିୟନ (୨୭.୫ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ରହିବ। MI ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କିଣିପାରିବ।

IPL କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏକ ମିନି ନିଲାମ ହେବ। ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ବାହାରେ, ୟୁଏଇରେ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

