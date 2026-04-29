MI ପାଇଁ ଆଜି କର ବା ମର ସ୍ଥିତି, ଆଜି ହାରିଲେ ସିଧାସଳଖ IPLରୁ ହେବ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ
MI ପାଇଁ ଆଜି କର ବା ମର ସ୍ଥିତି, ଆଜି ହାରିଲେ ସିଧାସଳଖ IPLରୁ ହେବ ବିଦା
MI vs SRH: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣର ଅଧା ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଦଳର ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି । IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ୫ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି MI ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ SRH ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବ। ପ୍ଲେଅଫ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -୦.୭୩୬ ଅଛି। ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରୋଟି ପରାଜୟ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ଦଳ ମାତ୍ର ୧୦୪ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ବୋଲରମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜରୁରୀ । ନଚେତ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସେହିପରି ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଫିନିଶର୍ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲାରେ SRH ସଫଳତାର ସହ ୨୨୯ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା।
MI vs SRH: ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍
୨୦୨୩ ମସିହାରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେତିମଧ୍ୟରୁ SRH ୧୦ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ MI ୧୫ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାରିବ କି MI !
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଦଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ତାର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ୭ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅତି କମରେ ୬ଟି ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।