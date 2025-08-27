କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର; ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବିରଳ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ, ଦେଶକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ବିରଳ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି । ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତ୍ତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ ।

କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର କଥା କହିବା, ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ICC ଟାଇଟଲ ନ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୨୦୧୫ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଯାହାର ସୂଚନା ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କଙ୍କୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ଲାର୍କ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ, ବିଶେଷକରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ଆଉ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାର କରାଯାଇଛି।

କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଏହିପରି ରହିଛି

ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 115 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ 198 ଇନିଂସରେ 8643 ରନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲାର୍କ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 28 ଶତକ ଏବଂ 27 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ତ୍ରିଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆମେ ODI ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ 245 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 7981 ରନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲାର୍କ ODIରେ ଆଠ ଶତକ ଏବଂ 58 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ଫ୍ଲେୟାର୍ T20 ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି

ମାଇକେଲ୍ କ୍ଲାର୍କ 34 ଟି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 488 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଶତକ କରିପାରି ନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ଲାର୍କଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇଟି ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2007 ମସିହାରେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲେ।

 

