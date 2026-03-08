ସତରେ କ’ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛି ICC, ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର୍ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଚୁପ୍ ବସିଛି ICC
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଭାରତରେ ଅଟକିଥିବା ନେଇ ICC ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ
Allegations against ICC: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ, ଅନେକ ଦଳ ଏବେ ବି ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ମାଇକେଲ ଭନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।
ସେ ICC ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅପେକ୍ଷା ପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲା।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ, ICC ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଦଳ ପାଇଁ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ବାକି ଦୁଇଟି ଦଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଣ୍ଟିଗୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ମାଇକେଲ ଭନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଗୁରୁବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ରବିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କୋଲକାତାରେ ଫସି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏଠାରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ।”
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡାରେନ୍ ସାମି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ଫସି ରହିବା ପରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି।