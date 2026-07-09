ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ୯ ମାସର ଦରମା, ଏହି କମ୍ପାନୀ କଲା ଘୋଷଣା
ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସେଭରାନସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ (ଛଟେଇ କାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
Microsoft Layoffs : ଆଜିର ଏହି ମହଙ୍ଗା ସମୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ୯ରୁ ୫ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ସଂସାର ଚଳାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ‘ସେଭରାନସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଟେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୩୯ ସପ୍ତାହର ଦରମା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୩୯ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୯ ମାସର ଦରମା ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏଥର ହୋଇଥିବା ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୪୮୦୦ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ, ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ
ଚାକିରି ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଭରାନସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ।
କର୍ମଚାରୀ କେତେ ମାସ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧାରରେ ୬ ରୁ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଭେଷ୍ଟିଂ (Stock Vesting)ର ଲାଭ ମିଳିବ।
ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଡ ହେଲଥ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।
ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଣ ୯ ମାସର ଦରମା ମିଳିବ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ମିଳିବାରେ ରହିବ। ଏଥିସହିତ, କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସେଭରାନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ, କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବମୋଟ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ?
କମ୍ପାନୀର ସେଭରାନସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀରେ କଟାଇଥିବା ଦିନ ଆଧାରରେ ମିଳିବ।
ଲେବଲ୍ ୬୪ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ତଳେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୬ ମାସର ଚାକିରି ବଦଳରେ ୧ ସପ୍ତାହର ମୂଳ ଦରମା ଦିଆଯିବ।
ସେହିପରି ଲେବଲ୍ ୬୫ ରୁ ୬୭ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୬ ମାସର ଚାକିରି ଉପରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଦରମା ମିଳିବ।