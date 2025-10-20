36 ଜହାର ଫୁଟରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନର ଭାଙ୍ଗିଲା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ; ମିନିଟରେ 10 ହଜାର ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପ୍ଲେନ, ଭିତରେ ଥିଲେ 140 ଯାତ୍ରୀ…
ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା । 36 ଜହାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ । ମିନିଟରେ 10 ହଜାର ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପ୍ଲେନ ।
ୱାଶିଂଟନ: ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଡେନଭରରୁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଯାଉଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ UA1093 ରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ 8 ବିମାନଟି 36,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ମୋଟ 140 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିଲେ। ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ବିମାନଟି 10,000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଏବଂ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସିଟି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆଣିଲେ। ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଇଂ 737 ମ୍ୟାକ୍ସ 9 ରେ ପୁନଃ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା
ଘଟଣା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋରେ ଭଙ୍ଗା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ସିଟିରୁ ପ୍ରାୟ 322 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁ ଭଙ୍ଗା ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ମହାକାଶ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ସହିତ ଧକ୍କା ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ବିମାନର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ ପାଇଲଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ, ଚିକାଗୋର ଓହେୟର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନର ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ 113 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।